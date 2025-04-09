ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) أن الخبراء خلصوا إلى أن تمارين التاي شي واليوغا والتأمل والتنفس تساعد في خفض ضغط الدم للذين يعانون من هذه الحالة.

ويشار إلى أن أكثر من ربع البالغين في المملكة المتحدة، أي ما يعادل نحو 14.4 مليون شخص، يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وبالنسبة للبحث الجديد، قام فريق من جامعة إكستر وبريستول بفحص نتائج 54 دراسة موجودة بالفعل تتعلق بهذا الشأن.

وخلص الباحثون إلى أنه على المدى القصير (3 أشهر أو أقل) يبدو أن معظم أساليب الاسترخاء لها تأثير مفيد على ضغط الدم.

واستمرت بضع دراسات في متابعة المرضى لأكثر من 3 أشهر، ولكن يبدو أن تأثيرات أساليب الاسترخاء على ضغط الدم تتراجع مع مرور الوقت.

وكتب الفريق في دورية بي إم جيه الطبية: "نتائج دراستنا تشير إلى أن الكثير من أساليب الاسترخاء تظهر نتائج واعدة تجاه خفض ضغط الدم على المدى القصير، ولكن التأثيرات على المدى الطويل غير واضحة".