وتحمل المركبة رائدي الفضاء الروسيين سيرغي ريجيكوف وأليكسي زوبريتسكي والأميركي جوناثان كيم، الذي يعمل لدى إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا".

وكانت مركبة الفضاء الروسية انطلقت من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان في الساعة 5:47 صباحا بتوقيت غرينتش اليوم.

وبعد تسع دقائق، أطلق الصاروخ مركبة الفضاء سويوز "إم إس-27 " إلى مدار أرضي منخفض.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة الطاقم من المحطة 245 يوما.

وخلال الرحلة، سيقوم رائدا الفضاء الروسيان بإجراء عمليتي سير في الفضاء وما لا يقل عن 42 تجربة علمية على متن محطة الفضاء الدولية.