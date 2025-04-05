ما هو سكري الحمل؟

سكري الحمل هو حالة تؤثر على قدرة الجسم في معالجة السكر خلال الحمل، وعلى الرغم من أنه عادة ما يكون مؤقتا، إلا أن السكري قد يؤدي إلى مضاعفات مثل زيادة وزن المولود أو الحاجة للولادة المبكرة، كما يزيد من احتمالية إصابة الأم بمرض السكري من النوع الثاني لاحقا.

الفلفل الحار وعلاقته بسكري الحمل

للإجابة على هذا السؤال أجرت جامعة بوفالو دراسة على 1397 امرأة حامل من مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وكان الهدف تحليل العلاقة بين تناول الأطعمة المختلفة، خاصة الفاصوليا والفلفل الحار، وبين خطر الإصابة بسكري الحمل.

وكشفت الدراسة أن النساء اللواتي تناولن الفلفل الحار مرة في الشهر كان لديهن خطر أقل بنسبة كبيرة للإصابة بسكري الحمل (3.5 بالمئة) مقارنة بالنساء اللواتي لم يتناولن الفلفل الحار أبدا (7.4 بالمئة).

كيف يساعد الفلفل الحار؟

بينما لم تحدد الدراسة مركبا واحدا مسؤولا عن الفائدة المحتملة للفلفل الحار، فإن هناك عدة فرضيات مدعومة بالأبحاث تؤكد أن الكابسيسين: المركب الذي يعطي الفلفل الحار طعمه الحار، قد يساعد في تحسين قدرة الجسم على معالجة السكر.

و بالرغم أن الأبحاث في هذا المجال ما زالت محدودة، فإن بعض الدراسات أظهرت أن الكابسيسين قد يدعم التحكم في مستويات السكر في الدم.