فالتوقيت المثالي للمشي يعتمد على عدة عوامل، منها الوضع الصحي للفرد، طبيعة روتينه اليومي، والظروف المناخية والبيئية المحيطة.

ومن أبرز فوائد المشي في ساعات الصباح تحسين صحة القلب، الحفاظ على وزن مثالي، وتعزيز إنتاج فيتامين "د" نتيجة التعرض لأشعة الشمس المبكرة، إلى جانب تنشيط الذهن وزيادة التركيز، بحسب ما أورد موقع "تايمز أوف إنديا".

تقسيم مثالي لأوقات المشي الصباحي:

قبل الساعة 6:30 صباحًا

يُنصح بهذا التوقيت لمحبي الأجواء الهادئة والهواء النقي، حيث تكون الشوارع أقل ازدحامًا والضوضاء محدودة.

من 6:30 إلى 8:00 صباحًا

فترة مثالية للحصول على ضوء الشمس المعتدل، والذي يساعد على تحفيز الجسم لإنتاج فيتامين "د" دون التعرّض المفرط للأشعة فوق البنفسجية.

من 8:00 إلى 10:00 صباحًا

مناسبة لأصحاب الجداول المرنة، خاصة إذا كان المشي بعد تناول وجبة الإفطار، مما يساعد في تعزيز عملية الهضم.

توصيات خاصة لبعض الحالات الصحية: