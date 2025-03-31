ويظهر هذا المشروب، الذي لطالما اشتهر بخصائصه المنبهة والمحفزة على اليقظة، كأداة فعالة في تعزيز عملية حرق الدهون، وتفوق أحيانا على أدوية فقدان الوزن الشهيرة مثل "أوزيمبيك". حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطاني.

مشروب منخفض السعرات

وعلى الرغم من أن شاي "المتة" أو "يربا متة"يتمتع بنكهة مرة ورائحة ترابية، إلا أنه أصبح يحظى بشعبية كبيرة بين المشاهير مثل جايسون موموا، وجوينيث بالترو، وشاكيرا، الذين يحرصون على تناوله بانتظام.

ولايعد "المتة" مجرد مشروب يبعث النشاط بفضل الكافيين الذي يحتويه، بل هو أيضا عامل مساعد في تعزيز الأيض وحرق الدهون، حيث تجعل منه هذه الخصائص خيارا مثاليا لأولئك الذين يسعون لتحقيق أهدافهم في فقدان الوزن.

إضافة إلى ذلك، فقد أظهرت الدراسات أن هذا المشروب يمكن أن يساهم في تحسين الهضم، وزيادة النشاط البدني، ودعم صحة القلب والعظام.

دراسات علمية

وأثبتت الدراسات العلمية الفوائد الصحية لهذا المشروب، ومنها دراسة أجريت في كورية جنوبية، حيث أظهرت أن المشاركين الذين تناولوا مكملات "المتة" لمدة 3 أشهر فقدوا حوالي ثلث وزنهم.

ويعتقد الباحثون أن المشروب يحتوي على مركبات مضادة للسمنة تساعد في تسريع عملية حرق الدهون.

يقول اختصاصي التغذية الدكتور دواين ميلور في جامعة أستون البريطانية، إن تأثيرات فقدان الوزن للميتة قد تكون بسبب محتواه من الكافيين لأن الكافيين يرفع مستويات الأدرينالين، مما يعزز تحلل الأنسجة الدهنية.

وأضاف: "هناك دراسة نشرت تناولت أيض الدهون المرتبط بالتمارين باستخدام شباب يعتبرون أصحاب وزن صحي. تم إعطاؤهم إما دواء وهمي أو ميتة (1000 ملغ) الذي يحتوي على حوالي 1.5٪ من الكافيين. معروف أن الكافيين يدعم أيض الدهون أثناء التمرين، وليس من الواضح إذا كان الشاي أو الكافيين في الكبسولة الوهمية هو الذي له التأثير".

يقول بعض الخبراء أيضا إن "ميتة" غني بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، التي يمكن أن تساعد في تقليل الوزن من خلال حماية الخلايا وزيادة نشاط الإنزيمات التي تنظم أيض الدهون لتسريع تكسير الدهون المخزنة.

كيف يساعد في حرق الدهون؟

يحتوي المشروب على مركبات مثل الزانثينات والفينولات التي تساهم تحفز الجسم على تكسير الدهون المخزنة لاستخدامها كمصدر للطاقة، بينما تعمل الفينولات على تعزيز نشاط الإنزيمات التي تنظم عملية تكسير الدهون.

ويعتقد الخبراء أن التأثيرات الإيجابية لهذا المشروب على الوزن يمكن أن تكون نتيجة محتواه من الكافيين، الذي يرفع مستويات الأدرينالين ويحفز عملية تحلل الدهون، خصوصا عندما يتم تناوله قبل التمارين الرياضية.

هل يجب أن يكون في النظام الغذائي؟

وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي يقدمها المشروب، يعتقد الخبراء أنه لا ينبغي الاعتماد عليه وحده لتحقيق أهداف فقدان الوزن.

يقول الدكتور دواين ميلور: "النظام الغذائي الصحي والتمارين الرياضية هما العنصران الرئيسيان في فقدان الوزن. تناول اليربا المتة قد يكون مفيداا، لكنه لا يعوض عن أهمية العوامل الأخرى".