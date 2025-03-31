وذكر المصدر أن مهندسين صينيين يعملون في شركة "UBTech" الناشئة على تدريب روبوتات بشرية لفرز قطع غيار السيارات ونقل الحاويات.

وتنوي الشركة تسليم ما بين 500 و1000 روبوت من طراز "Walker S" هذا العام مع خطة لبلوغ 10,000 روبوت بحلول 2027.

ويأتي ذلك بعد أن عرضت شركة "Figure" الأميركية مؤخرا روبوتين يعملان معا لتنظيم الأغراض، في مشهد يحاكي التطور الحاصل في صناعة الروبوتات الذكية.

وقبلها، كانت شركة أمازون تستخدم روبوتات في مستودعاتها منذ نحو سنتين. وتعمل هذه الروبوتات مع بعضها البعض بدعم من الذكاء الاصطناعي.

ويقول مراقبون إن عمالقة التكنولوجيا في معركة قد تحدد ملامح الهيمنة الرقمية والتجارية مستقبلا، حيث تتسابق واشنطن وبكين على أفضلية بناء روبوت بخصائص بشرية يكون فعالا حقا في العمل.

وأضافوا أن هذه الروبوتات بإمكانها أن تتعلم كيفية القيام بالمهام المحددة لها بنفسها وتحسين أدائها بمرور الوقت.

وتسعى بكين لأن تكون الرائدة عالميا في الروبوتات البشرية بحلول 2027، حيث خصصت صندوقا استثماريا حكوميا بقيمة 138 مليار دولار لتشجيع الشركات الناشة والمستثمرين على دخول هذا القطاع.

وحتى مع ارتفاع أسعار هذه الروبوتات حاليا، فإن الخبراء يتوقعون أن الصين قد تنجح في تخفيض التكاليف تماما كما فعلت مع السيارات الكهربائية.