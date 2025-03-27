وقد يختلف روتين وضع المكياج من سيدة إلى أخرى، لكن كل الطرق تحمل مخاطر صحية قد لا يدركها الكثيرون بحسب الخبراء.

يحذر أخصائي البصريات عمران علي، من 5 أخطاء شائعة في عالم المكياج قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، وحتى فقدان البصر.

مشاركة أدوات المكياج

تشكل أدوات المكياج المشتركة مثل أقلام الكحل أو الفراشي، بيئة مثالية للبكتيريا والفيروسات، مما قد يؤدي إلى التهابات أو تورم في العينين.

وأوضح عمران هذه النقطة قائلا: "المشاركة في أدوات المكياج قد تؤدي إلى انتفاخ الجفون أو ظهور الإفرازات، لذا يوصى بشدة بعدم مشاركة الأدوات مع الآخرين".

عدم غسل اليدين

يعتبر عدم غسل اليدين قبل تطبيق المكياج خطيرا، فالأيدي التي تلمس الأسطح الملوثة يمكن أن تنقل الجراثيم إلى أدوات المكياج، مما يعرض العينين للتهديد.

وأكد عمران أن: "الجراثيم التي تنتقل من يديك إلى مستحضرات التجميل قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة في العينين".

مستحضرات منتهية الصلاحية وأدوات متسخة

ينبّه الخبراء إلى أن استخدام الماكياج بعد انتهاء صلاحيته أو استخدام فرش مكياج غير نظيفة قد يكون ضارا، فمنتجات المكياج، مثل الماسكارا أو كريم الأساس، تفقد فعاليتها بمرور الوقت ويمكن أن تتجمع عليها البكتيريا.

وحذر عمران من ضرورة غسل فرش المكياج والإسفنج بانتظام، قائلا: "يجب غسل الأدوات كل أسبوع للحد من نمو البكتيريا".

الخلود للنوم مع المكياج

من أكثر العادات التي يتجاهلها الكثيرون هي النوم بالمكياج، وهي عادة ضارة للغاية.

فإلى جانب انسداد المسام وظهور الحبوب، قد تتسبب الماسكارا أو أي منتج آخر في تهييج العينين أو انسداد القنوات الدمعية، مما يزيد من خطر العدوى.

قال عمران: "من المهم إزالة المكياج قبل النوم لحماية عينيك من العدوى التي قد تؤدي إلى فقدان الرؤية".

الحساسية

قد تكون ردود الفعل التحسسية من المكياج أكثر شيوعا من المتوقع، ففي حال الشعور بحكة أو تورم حول العينين بسبب استخدام مستحضر معين، يجب التوقف عن استخدامه فورا.

وقد حذر عمران قائلا: "إذا كنت تشعر بأي تهيج في العينين نتيجة المكياج، توقف عن استخدام المنتج فورا، لأن الاستمرار قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض وإلحاق الضرر بالعين".