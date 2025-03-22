البداية كانت في العام 2024 عندما اكتشف الباحثون علاجا جديدا محتملا للصلع الوراثي النمطي من خلال سكر طبيعي يُسمى "الديوكسيريبوز".

وخضع هذا السكر، الذي يساهم في تكوين الحمض النووي، للدراسة في الأصل لدوره في التئام الجروح.

ووجد علماء في جامعة شيفيلد الإنجليزية وجامعة "كومساتس" في باكستان أن تطبيق جل سكر الديوكسيريبوز على ذكور الفئران التي تعاني من تساقط الشعر الناتج عن هرمون التستوستيرون أدى إلى نمو سريع للشعر، وفقا لدراسة نشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.

أثناء دراسة كيفية شفاء هذه السكريات لجروح الفئران عند تطبيقها موضعيا، لاحظ العلماء من الجامعتين أن الفراء المحيط بالآفات ينمو مجددا بشكل أسرع من الفئران غير المعالجة.

اكتشف علماء من جامعة شيفيلد وجامعة كومساتس الباكستانية أن نوعا من السكر الطبيعي يمكن أن يحفز نمو الشعر لدى نماذج الفئران.

وجدت الدراسة أن تناول جرعة صغيرة من سكر البنتوز 2-ديوكسي-دي-ريبوز (2dDR) يحفز نمو الشعر.

ارتبط نمو الشعر بتكوين أوعية دموية جديدة.

يمنح هذا الاكتشاف الأمل في البحث عن علاج للصلع الوراثي لدى الذكور - الثعلبة الأندروجينية.

ويبدو أن الجل يعمل عن طريق تعزيز تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، مما يعزز نمو الشعر، حيث لوحظ أن جل السكر القابل للتحلل الحيوي، وغير السام، كان فعالا في تحفيز نمو الشعر في 80-90% من الحالات.

ويمكن أن يوفر هذا الاكتشاف بديلا جديدا وأكثر طبيعية لعلاجات تساقط الشعر الحالية مثل مينوكسيديل وفيناسترايد، والتي لها قيود وآثار جانبية.

وإذا ثبتت فعاليته على البشر، فقد يكون مفيدا أيضا لإعادة نمو الشعر بعد العلاج الكيميائي.

ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم إمكاناته بشكل كامل، وخاصة لدى المريضات.