وتعزز ريادة هذه الشراكة في مجال التكنولوجيا، حيث تسعى المنصة إلى الاستثمار في بنية تحتية جديدة وموسعة للذكاء الاصطناعي.

وستواصل "إنفيديا" كذلك دورها كمستشار تقني لـ "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي"، مستفيدةً من خبراتها في مجال الحوسبة المتسارعة ومصانع الذكاء الاصطناعي، لدعم توظيف تقنيات الجيل الجديد من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، توصلت كل من "جي إي فيرنوفا" و"نكست إيرا إنرجي" إلى اتفاق للتعاون مع "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" لتسريع تطوير حلول الطاقة الحيوية والمتنوعة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

كما ستعمل "جي إي فيرنوفا" مع "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" وشركائها على التخطيط لسلاسل الإمداد، وتقديم حلول طاقة مبتكرة وعالية الكفاءة.

وقد جذبت "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" منذ إطلاقها في سبتمبر 2024، اهتمام المستثمرين والشركاء بشكل كبير، مما يعكس الطلب المتزايد على مراكز البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي وحلول الطاقة.

وتهدف هذه الشراكة بصورة أولية لتأمين 30 مليار دولار من رأس المال عبر المستثمرين وأصحاب الأصول والشركات، مما قد يسهم في توفير مخصصات تصل إلى 100 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات المحتملة، عند احتساب التمويل بالديون.

ومن خلال الاستثمار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الجيل القادم والبنية التحتية للطاقة، ستعمل "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" على توسيع القدرة الاستيعابية، علاوة على تشكيل مستقبل النمو الاقتصادي المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

تعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي

ويعكس انضمام "إنفيديا" و "إكس إيه آي"، وهما من رواد التكنولوجيا العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، التزام "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" بتوسيع منصة ذات بنية مفتوحة وتعزيز نظام حيوي واسع يدعم مجموعة متنوعة من الشركاء على أساس غير حصري.

وستركز استثمارات "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" بشكل أساسي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشريكة للولايات المتحدة والدول الحليفة لها، مما يعزز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، والتوسع الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية الرقمية والطاقة الحيوية.

وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة "إمجي إكس": "الذكاء الاصطناعي ليس مجرد قطاع مستقبلي، بل هو الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها معالم المستقبل. ومع انضمام شركاء جدد إلى منظومة الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، سنواصل دفع عجلة الابتكار وتسريع الإنجازات التكنولوجية لتحقيق تحولات نوعية في الإنتاجية على مستوى الاقتصاد العالمي. و سيظل التزامنا ثابتا بتطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة ومستدامة، و بما يسهم في خدمة البشرية وتعزيز مسيرة التقدم العالمي ".

ومن جانبه قال جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا": "سيعود التوسع العالمي في توفير البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي بالفائدة على كل شركة ودولة تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي، وإيجاد حلول لأبرز التحديات التي يواجهها العالم. وستعمل مصانع الذكاء الاصطناعي،المبنية على البنية التحتية المتكاملة للذكاء الاصطناعي من شركة إنفيديا، على تحويل البيانات إلى معلومات ذكية تُسرّع وتيرة نمو كل قطاع من قطاعات الأعمال، وتُساعد المجتمع على تحقيق إنجازات غير مسبوقة".

وقال ساتيا ناديلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة"مايكروسوفت": "ستشكل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي عبر مختلف الصناعات والمناطق حول العالم. نحن سعداء بانضمام هذه الشركات الجديدة إلى 'الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي'،ونتطلع معا إلى بناء الأسس التكنولوجية التي ستدعم مستقبل الابتكار".

تحول جذري

وقال لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة"بلاك روك" "يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث تحولا جذريا في الاقتصاد العالمي، بشرط توفير البنية التحتية اللازمة لدعمه. نحن نؤمن بأن هذه الشراكة الاستثنائية،التي تجمع بين الشركات العالمية الرائدة في منظومة الذكاء الاصطناعي، تدمج الخبرات التقنية مع رأس المال الخاص لتلبية هذا الطلب المتزايد، مما يخلق فرصا استثمارية فريدة لعملائنا.

كما تعكس هذه الشراكة قوة الجمع بين شبكة العلاقات العالمية لـ"بلاك روك" والخبرة العميقة لـ"جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" في تطوير المشاريع الحيوية". وقال بايو أوجونليسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز": "منذ إطلاق هذه الشراكة في سبتمبر، أكّد الزخم الذي شهدناه الحاجة الملحة إلى استثمارات رأسمالية خاصة ضخمة لدعم البنية التحتية الأساسية، خصوصا مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي. ومع هذا الإعلان، نفخر بالترحيب بشركائنا الجدد في "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي"، ونتطلع معا إلى تسريع الابتكار في الذكاء الاصطناعي وتعزيزالنمو الاقتصادي على نطاق واسع".

وقال جون كيتشوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة"نكست إيرا إنرجي": "لتحقيق أقصى إمكانات الذكاء الاصطناعي، لا بد من تطوير ودعم البنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات التي تشكل الأساس لهذه التكنولوجيا. ويتطلب ذلك حلولا متكاملة تشمل مختلف مصادر الطاقة، بدءا من الطاقة المتجددة وتخزينها باستخدام البطاريات الجاهزة للتشغيل، وصولا إلى التوليد المعتمد على الغاز والطاقة النووية في المستقبل. من خلال شراكتنا مع "جي إيفيرنوفا" و"الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي"، نعمل على ضخ أكبر قدر ممكن من الطاقة الكهربائية في الشبكة بأقصى سرعة وكفاءة اقتصادية".

وقال سكوت سترازك، الرئيس التنفيذي لشركة "جي إي فيرنوفا": "يعتمد مستقبل الوظائف والاقتصادات على البنية التحتية التي نؤسسها اليوملدعم النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي. نتبنى نهجا متكاملا يلبي الاحتياجاتالمتزايدة لعملائنا، من خلال الاستفادة من الغاز والطاقة النووية والرياحوغيرها، مع الاستمرار في تعزيز الابتكار لتقليل الانبعاثات. ونتطلع إلى التعاون مع "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" وشركائها، الذين يتمتعون بإمكانات رائدة وكفاءة عالية لإنجاز هذا التحول الحيوي".