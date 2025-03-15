وأصبح بوتش ولمور وسوني وليامز، وهما رائدا فضاء مخضرمان في ناسا، أول شخصين يختبران التوجه بمركبة ستارلاينر الفضائية لشركة بوينغ إلى محطة الفضاء الدولية.

لكن مشكلات في نظام الدفع لمركبة ستارلاينر أثناء الرحلة أجبرتهما على تمديد إقامتهما، التي كان من المفترض أن تستمر ثمانية أيام، لأن ناسا اعتبرت عودتهما شديدة الخطورة على متن المركبة التي عادت وحدها إلى الأرض فارغة.

وقالت ناسا إن صاروخا من طراز "فالكون 9" من شركة "سبيس إكس" دفع مركبة الفضاء "دراغون" إلى المدار، وهي تحمل رائدي الفضاء من ناسا ن مكلاين ونيكول يرز ورئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تاكويا أونيشي ورائد الفضاء الروسي كيرل بيسكوف.

ومن المتوقع أن ترسو المركبة الفضائية في محطة الفضاء الدولية في وقت متأخر من اليوم السبت.

وقالت ناسا إن رواد الفضاء في ناسا نيك هيج وويليامز وويلمور، إلى جانب رائد الفضاء الروسي ألكساندر جوربونوف، سيغادروا محطة الفضاء الدولية ليس قبل 19 مارس.