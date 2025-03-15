وحسب ما ذكر موقع "ماشابل"، فإن أحدث التسريبات تشير إلى أن iPhone 17 Air سيحمل لقب أنحف هاتف من أبل حتى الآن، ليحل محل طراز "Plus" السابق.

ووفقا لتوقعات المحلل الشهير مينغ تشي كو، فإن سمك الهاتف، عند احتساب بروز الكاميرا، سيبلغ 9.5 ملم، بينما سيكون سمك الهيكل الأساسي 5.5 ملم.

مواصفات متوقعة لـ iPhone 17 Air:

• تصميم أنيق بإطار من التيتانيوم، مقارنةً بإطارات الألمنيوم في باقي طرازات السلسلة.

• شاشة OLED بحجم 6.6 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، وميزة Dynamic Island.

• كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل، وكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميغابكسل.

• دعم شبكات 5G وتقنيات الوايفاي المطورة من أبل.

• معالج A18 أو A19 مع ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، ودعم ميزات Apple Intelligence.

هذا وتكشف التسريبات أن سعر iPhone 17 Air سيتراوح بين 1,299 و1,500 دولار أميركي. ومن المتوقع أن تكشف أبل عن معلومات إضافية بخصوص هذا الهاتف خلال الأشهر القادمة.