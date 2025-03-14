وأفاد التقرير بأن الميزة ستكون متاحة ضمن تحديث برمجي لسماعات "الإيربودز" في وقت لاحق من العام الجاري، وسترتبط بتحديث نظام التشغيل آي.أو.إس.19 الخاص بهواتف أبل.

وأوضح التقرير أن المنتجات المنافسة "بيكسل بودز" من غوغل توفر هذه الميزة منذ سنوات.

وصرحت أبل العام الماضي بأن سماعات "إيربودز برو 2" اللاسلكية يمكن تحويلها إلى سماعة أذن شخصية من خلال تحديثات برمجية.

وقالت "بلومبرغ" يوم الإثنين إن أبل تخطط لإجراء تحديث كبير لبرامجها في وقت لاحق من هذا العام يتضمن تغييرات في تصميم أنظمة التشغيل لأجهزة أيفون وآيباد وماك.