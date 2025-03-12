وبحسب خبراء الصناعة، حقق مجال الروبوت تقدما كبيرا في السنوات القليلة الماضية مع التطور في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحسين النماذج مما أدى إلى تسريع تسويق الروبوتات بشكل كبير في الوسط الصناعي.

وأطلقت غوغل، التي تملكها شركة ألفابت، النموذجين بعد شهر من تخارج شركة فيجر إيه.آي الناشئة في مجال الروبوتات من اتفاقية تعاون مع شركة أوبن إيه.آي المصنعة لتشات جي.بي.تي بعدما حققت تقدما في مجال الذكاء الاصطناعي للروبوتات.

ويعد عملاق محركات البحث (جيميني روبوتيكس) طرازا متقدما من نموذج (الرؤية-اللغة-الفعل) سيقوم بأفعال مادية تترتب عليها نتائج.

أما النموذج الثاني (جيميني روبوتكس-إي.آر) فسيجعل الروبوت يستشعر بشكل متقدم المساحة المحيطة به ويتيح للمطورين فرصة تشغيل برامجهم الخاصة باستخدام قدرات التفكير التي يوفرها نموذج (جيميني2.0).

وبحسب غوغل فإن نموذجيها مصممان للروبوتات بكل أشكالها من الروبوتات على شكل إنسان إلى الأنواع المستخدمة في المصانع والمستودعات.

ويمكن أن يساعد استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التي تركز على الروبوتات والتي طورتها شركات، مثل غوغل وأوبن إيه.آي، الشركات الناشئة التي تعاني من ضائقة مالية على تقليل تكاليف التطوير وزيادة سرعة طرح منتجاتها في السوق.