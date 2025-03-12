وعانى المريض فشلا قلبيا حادا وعاش بالقلب الاصطناعي، وهو مضخة دم مصنوعة من التيتانيوم، لأكثر من 100 يوم، قبل أن يخضع لعملية زراعة قلب حقيقي في مارس.

وفي نوفمبر، خضع المريض لزراعة القلب الاصطناعي في المستشفى كإجراء انتقالي أثناء انتظاره متبرعا بالقلب، في أول عملية من نوعها تجرى في أستراليا.

وتم السماح له بمغادرة المستشفى مع الجهاز في فبراير، قبل أن يتلقى قلبا متبرعا به في مارس.

وقال المستشفى في بيان إن المريض يحمل الرقم القياسي لأطول فترة يقضيها شخص مزود بقلب اصطناعي، مما يعد خطوة كبيرة نحو مستقبل تقنية القلوب الاصطناعية.

وأضاف المستشفى أن الهدف طويل المدى هو أن يتمكن المرضى من العيش بالجهاز إلى أجل غير مسمى، من دون الحاجة إلى زراعة قلب حقيقي.