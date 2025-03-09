وأوضحت الشركة في منشور عبر منصة "إكس" أن المستخدمين سيتمكنون خلال الفترة المقبلة من الانتقال إلى خدمة "مايكروسوفت تيمز فري" باستخدام نفس حسابات سكايب، مما يضمن استمرار الوصول إلى المحادثات وقوائم الاتصال.

يعود تاريخ سكايب إلى عام 2003، عندما أطلقه رائدا الأعمال السويدي نيكلاس زينستروم والدنماركي يانوس فريس من لوكسمبورغ.

وقد أحدث التطبيق ثورة في عالم الاتصالات عبر الإنترنت، حيث وفر إمكانية إجراء مكالمات صوتية ومرئية دولية دون الحاجة إلى دفع الرسوم المرتفعة للاتصالات التقليدية.

كما أتاح لمستخدميه الاتصال بالهواتف الأرضية والمحمولة عبر خدمة مدفوعة.

استحوذت مايكروسوفت على التطبيق عام 2011 مقابل 8.5 مليار دولار، ودمجته في نظام تطبيقاتها لأجهزة الكمبيوتر المكتبي، إلا أنها لم تتمكن من الحفاظ على مكانته الرائدة.

ومع إطلاقها لمنصة "مايكروسوفت تيمز" في 2017، بدأ سكايب يفقد حصته السوقية لصالح منصات أخرى مثل "زووم" و"واتساب"، خاصة خلال جائحة كورونا عامي 2020 و2021.

ورغم تراجع شعبية سكايب، نجحت "مايكروسوفت تيمز" في إثبات مكانتها كأحد أبرز تطبيقات الاتصال المؤسسي والتعاون الرقمي، ما عزز قرار مايكروسوفت بإنهاء مسيرة سكايب والتركيز على تطوير تيمز كبديل مستقبلي للمستخدمين.