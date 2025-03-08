واضطرت بسبب المخاوف من الحطام المتساقط من الفضاء أكثر من 24 طائرة من تلك الطائرات إلى تحويل مسارها.

وهذا هو الانفجار الثاني على التوالي خلال عملية إطلاق بهدف الاختبار تجريها شركة سبيس إكس.

وأصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية الخميس أوامر بإيقاف الرحلات المغادرة إلى مطارات ميامي وفورت لودرديل وأورلاندو وبالم بيتش في ولاية فلوريدا لمدة ساعة تقريبا.

وأفادت الإدارة بأن الحادث أدى إلى تأخير إقلاع 171 طائرة، وتحويل مسار 28 رحلة، وإيقاف 40 رحلة جوية لمدة 22 دقيقة بعد تحليقها في منطقة نشاط الاستجابة للحطام.

وبلغ متوسط تأخير الطائرات البالغ عددها 171 طائرة 28 دقيقة.

وذكرت الإدارة الخميس أنها طلبت من شركة سبيس إكس إجراء تحقيق في حادث فقدان سفينة من طراز ستارشيب.

وفي الشهر الماضي، وافقت الإدارة على ترخيص إطلاق سبيس إكس للرحلة التجريبية، بينما ظل تحقيقها في فشل الشركة السابق في مشروع ستارشيب مفتوحا.