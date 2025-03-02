وتحدث مصدر لموقع "إنفورميشن" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، نقلا عن آدم موسيري رئيس منصة "إنستغرام"، عن مشروع التطبيق الجديد.

وبحسب المصدر، يحمل المشروع الجديد الاسم الكودي "بروجيكت راي" الذي يستهدف تحسين التوصيات المقدمة للمستخدمين الجدد والحاليين في الولايات المتحدة، والسماح بعرض مقاطع فيديو تزيد مدتها على 3 دقائق.

يذكر أن "ميتا" أعلنت في يناير الماضي عن تطبيق لتحرير مقاطع الفيديو باسم "إيديتس"، لمنافسة تطبيق "كاب كت" المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية صاحبة منصة مقاطع الفيديو القصيرة الأشهر في العالم "تيك توك".

وتستهدف "ميتا" الاستفادة من حالة الغموض الذي يحيط بمستقبل "تيك توك" و"بايت دانس" في الولايات المتحدة، في ظل صدور قانون يسمح بحظر المنصة الصينية في السوق الأميركية خلال أسابيع إذا لم يتم بيع حصة الأغلبية فيها إلى ملاك أميركيين.

وتتيح منصة "إنستغرام" حاليا للمستخدمين عرض ومشاهدة مزيج من الصور والفيديوهات (ريلز) والقصص، ومع ذلك، يشعر العديد من المستخدمين أن التطبيق أصبح مزدحما بالمحتوى بسبب كثافة مقاطع الفيديو المعروض عليه، ولم يعد متمسكا بجذوره كتطبيق لمشاركة الصور.

وإذا نقلت الشركة خدمة "ريلز" إلى تطبيق مستقل لمقاطع الفيديوهات القصيرة، فقد يتيح ذلك فرصة لـ"إنستغرام" لتسليط الضوء على ميزاته الأخرى.

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأ "إنستغرام" دفع أموال لصناع المحتوى للترويج له على منصات أخرى، مثل "تيك توك"، و"سناب شات"، و"يوتيوب".

كما أشارت تقارير إلى دفع التطبيق مبالغ مالية كبيرة لصناع المحتوى مقابل نشر مقاطعهم حصريا على خدمته "ريلز".