خبير جودة النوم، مطاع غسان، يؤكد خلال حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" أن الحل بسيط لكنه يتطلب التزامًا: "جرِّب أن تنام كل يوم أبكر بنصف ساعة، وقلِّل من تناول القهوة في الليل. أعلم أن الابتعاد عن القهوة خلال رمضان أمر صعب، ولكن ذلك ضروري للحصول على نوم عميق".

ويُضيف غسان: "تنظيم أوقات النوم ضروري للغاية، يجب أن نحاول النوم من خمس إلى ست ساعات متواصلة في الليل، وإذا أردنا تعزيز طاقتنا خلال النهار، فإن غفوة قصيرة لا تتجاوز 40 دقيقة كافية لتجديد النشاط".

إدارة الطاقة بدلًا من الوقت

من جهتها، تُشير مدربة الحياة جنا بو رسلان إلى أهمية التركيز على إدارة الطاقة بدلًا من إدارة الوقت، وتوصي بتقنية Pomodoro: "أعمل لمدة 25 دقيقة بتركيز كامل، ثم أستريح لفترة قصيرة. هذه الطريقة ساعدتني على تحقيق نتائج عالية الجودة والدخول إلى رمضان بأفضل حالاتي".

كما تنصح بو رسلان بتخفيف الكافيين تدريجيًا قبل رمضان: "الكثير من الأشخاص مرتبطون بالقهوة الصباحية، ولا يستطيعون التركيز بدونها. نصيحتي أن يُخففوا الكمية تدريجيًا قبل رمضان حتى لا يشعروا بالإرهاق في اليوم الأول".

نصائح ذهبية لروتين رمضان

لتجنب الشعور بالإرهاق، ينصح غسان بتناول وجبة سحور خفيفة وغنية بالطاقة، مثل البروتينات والكربوهيدرات المعقدة، مع تجنُّب الوجبات الدسمة التي تُسبب الخمول.

ويوضح: "بعد الإفطار، يمكن تناول فنجان قهوة صغير، ولكن لا يُفضل تجاوز كوب واحد في اليوم، حتى لا يُرهق الجهاز العصبي".

أما بو رسلان، فتُشجع على تخصيص وقت للتأمل والصلاة، وتُضيف: "رمضان فرصة لتهدئة النفس.. خففوا الضغط على أنفسكم، ولا تُرهقوا أنفسكم بأهداف كبيرة؛ اجعلوا الشهر فرصة للتأمل والاسترخاء".

تنظيم النوم مفتاح التوازن

يرى غسان أن النوم الجيد هو المفتاح لاستقبال رمضان بطاقة وحيوية: "النوم هو الفترة التي يرتاح فيها الجسد، يُصلح خلاياه، ويُجدد طاقته.. نم بشكل جيد لتستيقظ بأفضل نسخة من نفسك".

بينما تختم بو رسلان حديثها بثلاث نصائح ذهبية: "الصلاة، التدوين للتفريغ الذهني، والانتباه للنوم. هذه العناصر الثلاثة هي مفتاح الحفاظ على التوازن النفسي والجسدي خلال رمضان".

بهذه النصائح العملية، يمكنك دخول شهر رمضان بروح إيجابية وجسد مفعم بالنشاط، مستعدًا للاستفادة القصوى من هذا الشهر الفضيل.