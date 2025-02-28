ونقلت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)، الخميس، عن مدير دائرة المكافحة الحيوية بالمديرية المهندس شادي سليمان قوله إن "أسد المن" من أهم الأعداء الحيوية التي يتم ‏إنتاجها، وهي حشرة متوسطة الحجم، يتراوح طولها بين 10و15 ملم، ‏ولونها أخضر فاتح، ولها أجنحة شبكية التعريق متأقلمة بشكل جيد مع البيئة ‏السورية، ما يجعلها فعالة في مكافحة الآفات.‏

وأوضح أن عملية إنتاج "أسد المن"، تتم من خلال تربية الأمات البالغات ‏داخل حاضنات في ظروف مضبوطة، من حيث درجة الحرارة ‏والإضاءة، وتضع الأمات البيوض على شرائح كرتونية، تجمع لاحقاً ‏بمعدل 50 بيضة لكل شريحة، ثم تعبأ هذه البيوض في كبسولات كرتونية، ‏وتوزع على المزارعين بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج، بمعدل 100 ‏كبسولة للهكتار الواحد.‏

وأشار إلى أنه عند توزيع البيوض في الحقول، تفقس في البيئة الحقلية، وتتحول إلى ‏يرقات تبدأ نشاطها في البحث عن بيوض ويرقات الآفات الزراعية ‏لافتراسها، وتتميز هذه اليرقات بقدرتها على مكافحة طيف واسع من ‏الآفات، بما في ذلك حرشفيات الأجنحة، والمن، والتربس، والبسيلا، ‏وديدان الأوراق والثمار، والذبابة البيضاء.‏

بدوره، بين مسؤول التربية في قسم إنتاج المفترسات المهندس أحمد ‏داود أن المكافحة الحيوية تعدّ الحل المستقبلي الأمثل لمواجهة الآفات ‏الزراعية ويجب تطويرها لأنها تعد حلاً مناً وفعالاً، بينما لاستخدام ‏المبيدات الكيميائية تأثيرات سلبية على الإنسان والبيئة والنبات.