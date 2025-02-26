وقالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية، إنه بعد شهرين من المراقبة، استبعد العلماء بشكل قاطع أن يشكل الكويكب "2024 واي آر 4" أي تهديد للأرض.

وفي مرحلة ما، كانت نسبة احتمالات اصطدام الكويكب بالأرض في عام 2032 تصل إلى نحو 3 بالمئة حيث تصدر قوائم مخاطر الكويكبات في العالم.

وفي وقت لاحق خفضت وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة ناسا الاحتمالات بدرجة كبيرة للغاية، الأمر الذي يعني أن الكويكب سيمر بالأرض بسلام في عام 2032 وأنه لا يوجد تهديد لحدوث اصطدام بالأرض في القرن المقبل.

ويقدّر حجم الكويكب الذي تم اكتشافه في ديسمبر بنحو 130 قدما إلى 300 قدم (40 مترا إلى 90 مترا)، ويتأرجح في طريقنا كل أربعة أعوام.

وكانت "ناسا" قد اختبرت في عام 2022 كيفية تفجير كويكب باستخدام تقنية "DART"، وهي تجربة بتكلفة 324 مليون دولار تهدف إلى قياس فعالية تحويل مسار الأجرام السماوية المُهددة.