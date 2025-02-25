وقد تم التقاط هذه الصور بعد أن نجحت المركبة في الانتقال من مدار بيضاوي عالٍ إلى مدار بيضاوي منخفض على ارتفاع 120 كيلومترًا عن سطح القمر، وهو ما يتيح لها التوثيق عن كثب للمسطحات القمرية.

الصور التي تم الكشف عنها تشمل لقطات دقيقة لسطح القمر، بما في ذلك الفوهات القمرية والصخور الناتجة عن الاصطدامات، فضلاً عن صور لقطب القمر الجنوبي.

وتأتي هذه الصور في وقت حاسم حيث تستعد "بلو غوست" للهبوط على سطح القمر في 2 مارس، ضمن إطار برنامج "أرتميس" التابع لوكالة ناسا، الذي يهدف إلى تحفيز العودة البشرية إلى القمر.

وتعليقًا على الإنجاز، قال جوزيف مارلين، نائب رئيس المهندسين في "بلو غوست": "لقد كانت رؤيتنا للصخور والفوهات على سطح القمر من مركبتنا الخاصة أمرًا ملهمًا للغاية".

وأضاف "هذه الصور تؤكد على قربنا من تحقيق هدفنا بعد جهد طويل، ونحن على أعتاب مرحلة جديدة في استكشاف الفضاء."

بعد الهبوط المرتقب في منطقة بحر الأزمات، ستنفذ "بلو غوست" سلسلة من العمليات العلمية التي تستهدف جمع بيانات حول الغبار القمري والريغوليث، وهي المواد التي تشكل جزءًا أساسيًا من الدراسات المستقبلية في إطار مهمات وكالة ناسا الاستكشافية للقمر، والمساعدة في تمهيد الطريق لرحلات مأهولة إلى القمر ومريخ في المستقبل.