وبحسب موفع "sciencealert" للأبحاث العلمية، سيظهر كوكب زحل، عطارد، نبتون، الزهرة، أورانوس، المشتري، والمريخ معًا في نفس الوقت، في منظر فريد يطلق عليه "الاصطفاف الكوكبي العظيم"، مما يعد فرصة لا تتكرر إلا في فترات زمنية طويلة.

عادة ما نرى بعض الكواكب في السماء في نفس الوقت، لكن من النادر أن يتجمع معظمها، أو جميعها، في صف واحد بهذه الطريقة. الاصطفافات الكوكبية تشمل عادة من ثلاث إلى ثمانية كواكب، وتعتبر اصطفافات الخمسة كواكب الأكثر تكرارًا، بينما تعتبر اصطفافات الكواكب السبعة من أندر الظواهر الفلكية التي يمكن رؤيتها.

ما الذي يجعل هذا الاصطفاف مميزًا؟

تتكون جميع كواكب النظام الشمسي من قرص مسطح حول الشمس، وهو ما يتيح لها أن تدور على نفس المستوى تقريبًا. في بعض الأحيان، تصطف هذه الكواكب بشكل متوازٍ عند نفس الجانب من الشمس، ما يجعلها مرئية في السماء في وقت واحد.

ومع أن الكواكب لا تصطف تمامًا كما في الرسوم التوضيحية النموذجية للنظام الشمسي، إلا أنها تظهر في خط خيالي، وهو ما سيحدث في 28 فبراير.

وسيختلف وقت رؤية الاصطفاف وأماكنه حسب موقعك الجغرافي، ولكن هناك العديد من الأدوات المتاحة لمساعدتك في مراقبة الحدث. يوفر موقع "Time and Date" أداة تفاعلية تظهر أوقات ارتفاع وغروب كل كوكب، إضافة إلى أماكن ظهورهما في السماء.

كما يقدم تطبيق "Sky Tonight" للموبايل خريطة حية للسماء باستخدام جهازك المحمول، مع تحديثات حقيقية لمواقع الكواكب.

إعدادات المشاهدة

ولرؤية الكواكب بأدق التفاصيل، ستكون بحاجة إلى منظار أو تلسكوب. لذا ينصح الفلكيون بالاستعداد مبكرًا لهذا الحدث الاستثنائي والاستمتاع بمشاهدته بأفضل طريقة ممكنة، مع أمل في أن تكون السماء صافية.

ويعد هذا الاصطفاف الكوكبي من بين أندر الظواهر الفلكية التي تحدث في السماء، وسيكون بمثابة هدية عظيمة لهواة الفلك وعشاق السماء. فمن المؤكد أن هذا الحدث سيمثل لحظة لا تُنسى لكل من سيشهدها.