لا يزال هذا النموذج الأولي قيد التطوير، وقد تم تصميمه لمحاكاة المشي الطبيعي للبشر باستخدام عضلات صناعية مغطاة بطبقة شفافة تشبه الجلد.

ويبلغ طول الروبوت ستة أقدام، ويحتوي على أكثر من 500 مستشعر و1,000 ليفة عضلية اصطناعية، مما يجعله قادرًا على تنفيذ حركات معقدة، لكنه لا يزال يثير الشكوك بسبب مظهره غير المريح.

نشرت الشركة مقطع فيديو يظهر فيه "Protoclone" وهو يرتعش ويحرك أطرافه بينما يتدلى من السقف برأس مائل، على وقع موسيقى غامضة، ما زاد من شعور الجمهور بالقلق.

وعلى الرغم من أن بعض المشاهدين اعتبروا حركات الروبوت مثيرة للإعجاب، فإن تصميمه الخالي من الملامح أثار رعب البعض، مما أدى إلى مقارنته بـ "كائنات شلل النوم المخيفة".

وعلّق أحد المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي مازحًا: "هل يمكنكم رسم وجه مبتسم على رأسه، من فضلكم؟"

تقنيات متطورة ولكن..

تؤكد "كلون روبوتيكس" "Clone Robotics" أن "Protoclone" يتمتع بمكونات تشريحية بشرية اصطناعية، مثل العظام والمفاصل والأوتار والعضلات. ومع ذلك، لا يزال الروبوت غير قادر على المشي بمفرده مثل منافسيه، Optimus من تسلا وAtlas "أطلس" من " بوسطن ديناميكس" Boston Dynamics.

رغم هذه التحديات، تهدف الشركة إلى تطوير روبوتات قادرة على تنفيذ مهام يومية معقدة، مثل صب المشروبات، وغسل الملابس، وكنس الأرضيات.

"يمكن أن ينزف حتى الموت"

أثارت تصريحات المؤسس المشارك للشركة مزيدًا من الجدل، إذ كتب عبر منصة X أن: "يمكنك طعنه بشوكة وسينزف حتى الموت."

وتأسست Clone Robotics في مدينة فروتسواف البولندية عام 2021، وتهدف إلى دفع حدود تطوير الأندرويدات بمستوى قريب من البشر لإحداث ثورة في الحياة اليومية. ومع ذلك، لا يزال موعد الإطلاق الرسمي لـ "Protoclone" غير معروف.