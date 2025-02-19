وقال برنامج الحفاظ على الحياة البحرية في الجزيرة، الثلاثاء، إن إجمالي 157 حوتا تقطعت بهم السبل قرب بلدة آرثر ريفر على الساحل الغربي لتسمانيا، وإن "الملاحظات الأولية أظهرت أن 90 منهم على الأقل على قيد الحياة".

وتابع البرنامج: "نقيّم الموقف حاليا للتخطيط للاستجابة المناسبة".

وقال إنه يعمل مع هيئة الحياة البرية في تسمانيا لبحث "جنوح الحيتان الجماعي"، وحث على عدم الاقتراب من الحيوانات الملقاة على الشاطئ.

وأضاف: "الاستجابة لجنوح الحيتان في هذه المنطقة النائية معقدة"، مشددا على أن "جميع الحيتان من الأنواع المحمية حتى عند وفاتها"، و"أن العبث بجثة حيوان يعد جريمة".

ويقول خبراء سلوك الحيوان وعلماء البحار إن معدلات بقاء الحيتان التي تجنح منخفضة، وإن هذه الحيوانات "لا يمكنها البقاء على قيد الحياة إلا لمدة 6 ساعات تقريبا على الأرض قبل أن تبدأ في الاحتضار".