وأكد، خلال كلمته أمام القمة العالمية للحكومات، أن الإمارة تمثل مثالًا بارزًا لما يمكن تحقيقه عندما يتم تقليص البيروقراطية وتعزيز التكنولوجيا لخدمة المواطنين بشكل أفضل.

وأوضح ماسك أن الولايات المتحدة يمكن أن تستفيد من التجربة الإماراتية، مشيرًا إلى أن دبي أثبتت أن النجاح لا يعتمد فقط على حجم الحكومة، بل على مدى فعاليتها في تقديم الخدمات بأقل قدر من العقبات البيروقراطية.

وأضاف أن دبي تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي مذهل من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتبني الحلول الذكية، وهو ما يتوافق مع رؤيته لإدارة الحكومة الأميركية بشكل أكثر كفاءة.

من أبرز القضايا التي تناولها ماسك كانت مبادرة النقل السريع "هايبرلوب"، التي يتم تطويرها في دبي.

وذكر ماسك أن المشروع يمثل قفزة نوعية في قطاع النقل، حيث يمكنه تقليل أوقات السفر بشكل كبير وتحسين الكفاءة اللوجستية.

وأوضح ماسك أن التكنولوجيا المستخدمة في هايبرلوب يمكن أن تغير مستقبل التنقل ليس فقط في الإمارات، ولكن في العالم كله، مشيرًا إلى أن دبي كانت من أوائل المدن التي تبنت هذه الفكرة ودعمت تنفيذها.

وأكد أن مثل هذه المشاريع تثبت أن الحكومات يمكنها أن تكون شريكة في الابتكار، بدلاً من أن تكون عائقًا أمامه.

وأشار ماسك إلى أن الحكومة الأميركية تعاني من تحديات كبيرة فيما يتعلق بالبيروقراطية والتكنولوجيا القديمة التي تعطل تقديم الخدمات بكفاءة.

وذكر أن الولايات المتحدة لا تزال تعتمد على آلاف الأنظمة والبرمجيات القديمة، ما يعيق تطوير العمل الحكومي.

وأكد أن التحول الرقمي، كما هو الحال في دبي، يجب أن يكون في صميم جهود الإصلاح، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تحديث بنيتها التحتية الرقمية بالكامل من أجل تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة.

واختتم ماسك تصريحاته بالتأكيد على أهمية التعلم من التجارب الناجحة عالميًا، لافتًا إلى أن الابتكار والتكنولوجيا هما المفتاح الأساسي لبناء حكومات أكثر كفاءة وخدمة أفضل للمواطنين.