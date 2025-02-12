وأوضحت لبيب في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن مصر تعمل بالتعاون مع وزارة التطور الحكومي والمستقبل في الإمارات، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، لتنفيذ مشروعات وبرامج متعددة في هذا المجال.

كما أشارت إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لم يكن مجرد تغيير مكاني، بل كان نقلة نوعية نحو بيئة عمل حديثة.

بورسعيد.. نموذج أولي للتحول الرقمي

وأضافت أن الحكومة بدأت برقمنة محافظة بورسعيد كأول محافظة رقمية، مما ساعد في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل رقميًا، وبعد نجاح التجربة، تم التوسع إلى ست محافظات أخرى، هي: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، حيث تم إدماج خدمات التأمين الصحي في بطاقة الخدمات الموحدة.

وأكدت أن بطاقة الخدمات الموحدة، التي يصدرها البريد المصري، تشمل خدمات التموين وبطاقة الأسرة، حيث تم اختيار البريد المصري نظراً لثقة المواطنين الكبيرة به، وانتشاره الواسع في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك القرى والنجوع، مما يعزز الشمول المالي والرقمي.

الرقمنة ودورها في مكافحة الفساد

وحول دور الرقمنة في مكافحة الفساد، أوضحت لبيب أن الرقمنة ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة للوصول إلى جهاز إداري أكثر كفاءة وفعالية، مشيرة إلى أن التكنولوجيا تساعد في الوقاية من الفساد عبر فصل مقدم الخدمة عن طالبها، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لضمان الشفافية.

وأكدت أن الحكومة المصرية تعتمد على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، حيث تم الانتهاء من تنقية وربط 100 قاعدة بيانات، مما يسهم في الإدارة الفعالة لموارد الدولة، كما تم توظيف الأقمار الصناعية والحساسات لمراقبة التعديات على الأراضي وأصول الدولة.

تعزيز الأمن السيبراني والتعاون العربي

كما تطرقت إلى أهمية الأمن السيبراني في حماية مراكز البيانات الحكومية، مؤكدة أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون مع الدول العربية لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في التحول الرقمي.

وفي ختام المقابلة، شددت المهندسة غادة مصطفى لبيب على أن مصر مستمرة في جهودها لتحقيق تحول رقمي شامل، يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية ويحقق التنمية المستدامة.