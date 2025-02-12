ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، هناك 3 حالات مؤكدة في البلاد، في كاليفورنيا وجورجيا ونيوهامبشير، تسببت فيهم السلالة الفرعية (آي.بي).

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في أغسطس أن جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة عالمية، وذلك للمرة الثانية خلال عامين.

وجاء ذلك بعد تفش للعدوى الفيروسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي انتشرت إلى بلدان مجاورة.

وأحجمت وزارة الصحة بولاية نيويورك عن الإدلاء بأي معلومات إضافية عن الإصابة.