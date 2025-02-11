وقال وسائل إعلام أميركية إن انطلق صاروخ شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك قد عبر بنجاح من قاعدة فاندنبرغ الفضائية، حيث حمل دفعة جديدة من أقمار ستارلينك إلى المدار.

وبعد حوالي 8 دقائق من الإقلاع، هبطت المرحلة الأولى من صاروخ "فالكون 9" في المحيط الهادئ، وفقا للمخطط له.

وقد تم توثيق لحظة انطلاق الصاروخ وهو يصعد عاليا نحو السماء في جنوب كاليفورنيا، في وقت وصفته شركة "سبيس إكس" بأنه الإطلاق رقم 23 لهذا المعزز الخاص.