وقرر جوزيف إيفرت، الذي يعيش في طوكيو باليابان، تناول نحو 1000 بيضة على مدار شهر، في محاولة لاختبار ادعاءات لاعبي كمال الأجسام بأن النظام الغذائي فعال لبناء العضلات مثل استخدام حقن الستيرويد الخطرة.

وبحسب ما نشر موقع ديلي ميل فإلى جانب روتين الأكل الغريب الذي تضمن عجة بياض البيض والعصائر وعشاء من البيض النيئ والأرز ـ شرع في نظام لياقة بدنية يركز على رفع الأثقال، وسجل تقدمه في مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب.

قبل بدء التجربة، قام إيفرت بقياس وزنه الأولي وأدائه لأربع تمارين - رفع الأثقال، ورفع الأثقال الميتة (ديد ليفت)، والقرفصاء، وضغط المقعد.

كما أجرى فحوصات دم قبل وبعد الشهر لقياس جوانب أخرى من صحته مثل إنتاج هرمون التستوستيرون ومستويات الكوليسترول.

وتظهر الصور المثيرة للاهتمام أنه اكتسب 13 رطلا (6 كجم) من كتلة العضلات من وزنه الأولي الذي بلغ 78 كجم (حوالي 12 ستون)، بحلول نهاية التجربة.

كما تحسن أداءه في اللياقة البدنية، حيث أصبح قادرا على رفع 20 كجم (44 رطلاً) أكثر مما كان عليه عندما بدأ.

ماذا يحدث عند تناول 30 بيضة؟

ومن المدهش أن تحاليل الدم الخاصة به لم تظهر أي زيادة ملحوظة في مستويات الكوليسترول "الضار"، ولكن ارتفاعا في الكوليسترول الجيد يُقال إنه يساعد في إزالة النوع السيئ من الدم.

وعلاوة على ذلك، أظهرت النتائج أيضا انخفاضا في نوع خطير من الدهون في الدم يسمى الدهون الثلاثية، وهو مرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

فوائد تناول البيض وأضراره

ويُعرف البيض بأنه مصدر جيد للبروتين، وهو مفتاح لبناء العضلات، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الكالسيوم المعزز للعظام والحديد والزنك والبوتاسيوم.

ووتحدث إيفرت: "30 بيضة تمنحني 190 جراما من البروتين، وهي الكمية اليومية من فيتامين أ، و120 في المائة من فيتامين د، وأطنان من فيتامينات ب"، وتابع: "يمكن القول إن هذه تدعم نمو العضلات بطريقة أو بأخرى".

لكنه حذر أيضا من أن 30 بيضة يمكن أن توفر "أطنانًا" من الكوليسترول - 2100 في المائة من القيمة اليومية - بالإضافة إلى 45 جرامًا من الدهون المشبعة.

وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، لا ينبغي للرجال البالغين أن يستهلكوا أكثر من 30 جراما من الدهون المشبعة يوميا بسبب مخاطر زيادة الوزن والأمراض المرتبطة بالسمنة، مثل أمراض القلب.

يقول إيفرت: "إن حالتي المزاجية وتركيزي ورغبتي الجنسية وطاقتي جعلتني أشعر وكأنني أمتلك هرمون تستوستيرون أعلى، لكن على ما يبدو لم يكن الأمر كذلك".

في السابق، كان الأطباء ينصحون بعدم تناول أكثر من 3-4 بيضات أسبوعيا خوفا من ارتفاع الكوليسترول، لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن تناول بيضة واحدة يوميا لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، طالما أن النظام الغذائي متوازن.