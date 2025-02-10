وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن سائقة صورت غزال "الألبينو" الأبيض وهو يقف على إحدى الطرقات دون أن تكشف موقع التصوير.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن شاهدوا الفيديو إنه صوّر في كندا، بينما قال آخرون إن الموقع في ولاية نورث كارولاينا بالولايات المتحدة.

وتعتبر الغزلان البيضاء نادرة، ويعتقد علماء أنها تمثل ولادة واحدة فقط من بين كل 100 ألف ولادة.

ويقول العلماء إن الغزلان المصابة بمرض المهق بسبب غياب الميلانين، نادرا ما تعيش أكثر من عام واحد.

ويجعل اللون الأبيض لهذا النوع من الغزلان مسألة التمويه أثناء الاختباء من الحيوانات المفترسة صعبة باستثناء موسم تساقط الثلوج.

وتتداول العديد من الثقافات أساطير حول الغزال الأبيض، بما في ذلك القبائل الأميركية الأصلية.