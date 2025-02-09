وبالرغم من أن خنفساء الدقيق تمت الموافقة عليها بالفعل كغذاء، فإن الترخيص الجديد يغطي معالجتها بالأشعة فوق البنفسجية، والتي تهدف إلى تعزيز محتوى فيتامين د في المسحوق.

وطبقا للائحة الجديدة، سيتم السماح فقط لشركة فرنسية في بادئ الأمر بتسويق اليرقات المعالجة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد سمح باستخدام الحشرات في الأغذية لعدة سنوات، على الرغم من أن الشركات المصنعة يجب أن تتقدم بطلب للحصول على ترخيص.

وإذا تم تضمين الحشرات كمكون، فيجب ذكر ذلك بوضوح على العبوة.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن "المواطنين في الاتحاد الأوروبي يمكنهم اختيار ما يأكلونه ولا أحد يجبرهم على أكل الحشرات والديدان".