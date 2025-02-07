وقال استشاري القلب والقسطرة الدكتور عبدالله عبدالرحمن الهاجري، الذي قاد الفريق الطبي: "بعد إدخال المريض إلى مستشفى خاص في دبي وتشخيص حالته، اتضح أنه يعاني من عدة جلطات قلبية، وانسداد حاد في الشريان التاجي الأمامي، ما تطلب إجراء قسطرة قلبية إسعافية في زمن قياسي".

وأضاف: "تبين لنا أن استخدام الطرق التقليدية لإزالة الجلطات، لن يساعد في فتح الشريان، ما دفع الفريق الطبي إلى اللجوء إلى تقنية "المكناس الشرياني الكهربائي"، وهي تقنية حديثة وفعالة تستخدم في شفط الجلطات القلبية المستعصية وعلاج حالات الانسداد الحاد في الشريان التاجي، وبفضل هذه التقنية، تم إنقاذ حياة المريض من موت محقق".

وأشار الهاجري إلى استقرار حالة المريض، وتحسنها بشكل كامل، لافتا إلى أنه خرج من المستشفى ومارس حياته بصورة طبيعية.

وأكد الطبيب الإماراتي أن هذه التقنية المتقدمة تمثل ثورة في علاج الجلطات القلبية الحادة، خاصة في الحالات الحرجة التي لا تستجيب للعلاجات التقليدية.

وأشار إلى أن أمراض القلب تُعد من أكثر الأمراض انتشارا وأحد الأسباب الرئيسية للوفيات المبكرة، ما يؤكد أهمية التشخيص المبكر والتدخل السريع باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

ودعا الهاجري الشباب للحرص على ممارسة الرياضة، واتباع نمط حياة صحي للوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب الحرجة، التي تهدد الحياة