الواديان المعروفان باسم "فاليش شرودنجر" و"فاليش بلانك" يقعان في الجانب البعيد من القمر بالقرب من القطب الجنوبي، ويصل طول كل منهما إلى مئات الكيلومترات وعمقهما يتراوح بين 2.7 و3.5 كيلومتر.

وأكدت الدراسة التي أجراها فريق بقيادة العالم ديفيد كرينغ من معهد القمر والكواكب الأميركي، أن تشكيل هذه الأودية كان نتيجة لصدام هائل وقع منذ حوالي 3.8 مليار سنة. ومن المدهش أن العملية قد استغرقت أقل من 10 دقائق فقط. بحسب موقع "sciencealert" للأبححاث العلمية.

كما بينت النماذج العلمية أن الحطام الناتج عن هذا الاصطدام انتشر بعيدًا عن القطب الجنوبي للقمر، ما قد يساعد في توجيه مهمة "أرتميس 3" المستقبلية المقررة في 2027 إلى مواقع تحتوي على معادن قديمة.

هذا الاكتشاف يفتح آفاقًا جديدة لفهم تاريخ القمر وتشكيله، ويعزز خطط الاستكشاف المستقبلية لموارد الفضاء.