وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد العلماء أن الشكل السائد للمرض الآن هو السرطان الغدي وهو نوع من سرطان الرئة يتكون في بطانة الأعضاء ويوجد بشكل شائع لدى غير المدخنين.

وتفوق هذا النوع على أنواع أخرى من سرطان الرئة مثل سرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الخلايا الصغيرة التي تسببها عادة المواد الكيميائية المسببة للسرطان في السجائر، مثل القطران.

ويعتقد الخبراء الذين يقفون وراء البحث، من الصين وفرنسا، أن التعرض المتزايد لتلوث الهواء قد يكون مسؤولا.

وقال العلماء إن حتى التعرض لكمية صغيرة من التلوث الناجم عن حركة المرور وحرق الوقود الأحفوري يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان الغدي بنسبة تزيد عن 50 بالمئة.

كما لاحظ الخبراء أنه وفقا لتقارير عام 2019، يعيش 99 بالمئة من سكان العالم في مناطق لا تلبي جودة الهواء فيها معايير منظمة الصحة العالمية.

وبفحص اتجاهات سرطان الرئة في جميع أنحاء العالم، وجدوا أن خطر الإصابة بالسرطان الغدي المرتبط بتلوث الهواء مرتفع بشكل خاص في الصين، التي تشتهر بمدنها المغطاة بالضباب الدخاني.

في حين أن الرجال ما زالوا يشكلون غالبية حالات سرطان الرئة، لاحظ المؤلفون أن السرطان الغدي كان أكثر انتشارًا بين النساء.

اقترح الخبراء أن هذا قد يكون بسبب التعرض المتزايد للتلوث الناجم عن الطهي في الأماكن المغلقة.

وخلصوا إلى أنه مع انخفاض معدلات التدخين، يصبح فحص كيفية ظهور سرطان الرئة بين الأشخاص الذين لم يدخنوا أبدا أمرا مهما بشكل متزايد.

ودعا الباحثون إلى إجراء مزيد من الأبحاث لفحص كيفية تسبب تلوث الهواء في إحداث تغييرات في خلايا الرئتين التي تتحول إلى سرطان.

يفترض بعض الخبراء أن الجزيئات المجهرية من التلوث تدخل الرئتين حيث تتلف الحمض النووي للخلايا، مما يؤدي إلى الانقسام السريع للخلايا مما يتسبب في تكوين أورام سرطانية.

ويقترح آخرون أن ذلك قد يكون بسبب رد فعل الجسم على جزيئات التلوث، مثل الالتهاب، الذي ينشط الطفرات الكامنة داخل الخلايا التي تسبب المرض.

وتشمل أعراض سرطان الرئة السعال المستمر الذي لا يختفي بعد ثلاثة أسابيع، والتهابات الصدر المتكررة، والسعال الدموي، والألم أثناء التنفس، وضيق التنفس المستمر والتعب، وفقدان الوزن غير المتوقع.

تشمل العلامات الأخرى غير المعتادة لسرطان الرئة تغير مظهر أصابعك، وصعوبة البلع أو الألم، والصفير، وتغيرات الصوت، وتورم الوجه أو الرقبة.

ويُنصح أي شخص يعاني من أي من هذه العلامات بزيارة طبيبه العام.