وكان بوتش ويلمور وسوني ويليامز وصلا إلى محطة الفضاء الدولية في يونيو على متن مركبة الفضاء "ستارلاينر" التابعة لشركة بوينغ. وكان من المفترض أن يبقيا في المختبر المداري لثمانية أيام، لكن مشكلات فنية التي واجهتها المركبة الفضائية دفعت وكالة "ناسا" إلى تغيير خططها.

وأعلنت وكالة الفضاء الأميركية لأول مرة في أغسطس أن شركة "سبايس إكس"، المنافسة لـ"بوينغ"، ستعيد رائدي الفضاء إلى الأرض في فبراير. لكن العملية تأجلت مرة أخرى حتى نهاية مارس، في ظل استعداد "سبايس إكس" لإطلاق مركبة فضائية جديدة.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشل"، "سيبدأ إيلون في المهمة قريبا. نأمل أن يكون الجميع بأمان. حظا سعيدا إيلون!!!"، من دون أن يحدد موعد تنفيذ المهمة.

وكان رئيس شركة "سبايس إكس" الذي موّل إلى حد كبير حملة الرئيس الأميركي، قال في وقت سابق إن دونالد ترامب طلب من "سبايس إكس" إعادة رائدي الفضاء "في أقرب وقت ممكن".

وتطلق "سبايس إكس" رحلاتها كل ستة أشهر للسماح بتناوب أطقم محطة الفضاء الدولية.

وعندما سُئلا عن حالتهما البدنية والمعنوية في يناير، أكد رائدا الفضاء أنهما يتكيفان بشكل جيد مع فترة إقامتهما الطويلة في المحطة، لافتين إلى أنهما مشغولان بمهام علمية مختلفة.

ولم تتجاوز مدة إقامة رائدي الفضاء بعد الرقم القياسي المسجل باسم فرانك روبيو الذي أمضى 371 يوما في محطة الفضاء الدولية عام 2023 بسبب تسرب سائل تبريد في المركبة الفضائية الروسية التي كان مقررا أن يعود على متنها.