وحذرت المنظمة يوم الثلاثاء في جنيف من أن عينات من فيروس الإيبولا شديد الخطورة مخزنة هناك.

وقال باتريك يوسف، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في إفريقيا، إن المختبر الذي تديره المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية مهدد بانقطاع التيار الكهربائي.

ويقع المختبر بالقرب من مكتب الصليب الأحمر في مدينة غوما.

وشدد يوسف على أنه من الضروري أن لا يتسرب الفيروس من المختبر.

يشار إلى أن الإيبولا هو مرض معد ومهدد للحياة، وينتقل الفيروس من خلال الاتصال الجسدي والتعامل مع سوائل الجسم.

وشهدت الكونغو ودول أخرى في وسط وشرق إفريقيا تفشيا متكررا لهذا المرض.

وفي الفترة 2014-2015، توفي أكثر من 11 ألف شخص في تفشي المرض في غرب إفريقيا.

ووفقا لمعهد روبرت كوخ في ألمانيا، يمكن أن تصل معدلات الوفيات إلى 90 بالمئة إذا لم يتم علاج المصابين على الفور.

جدير بالذكر أن معارك تدور بين المتمردين والجيش في مدينة غوما، وقد تم تهجير مئات الآلاف من السكان.