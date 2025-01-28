الفيديو حاز على مشاهدات واسعة دون أن يتم الكشف عن مكان أو زمان وقوعه.

ومع غموض زمان ومكان المعركة بدا الفيديو يوضح إلى حد كبير طبيعة وشكل الحروب في المستقبل القريب.

ويشهد العالم في الآونة الأخيرة تطورا هائلا في مجال صناعة الأسلحة التي يمكن إدارتها عن بعد مثل المسيرات والروبوتات.

وقد أضاف التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي قدرات هائلة لهذه الآلات الحربية التي تعمل دون الحاجة إلى التدخل المباشر من العنصر البشري لا سيما في مجالات التتبع والمراقبة والعمليات القتالية.