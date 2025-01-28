لماذا؟ لأنه يتفوق على جميع نماذج الشركات الكبرى الأخرى. والأكثر إثارة أنه يُزعم تحقيقه هذا الإنجاز بتمويل وموارد تقنية أقل.

إليك ما يقوله قطاع الذكاء الاصطناعي عن DeepSeek مقارنة بالروبوت الشهير من OpenAI، ChatGPT.

DeepSeek يتمتع بالانفتاح الحقيقي

عند الحديث عن مخرجات الذكاء الاصطناعي، قد تختلف الآراء بناءً على حالات الاستخدام المختلفة. لذا، لا تزال هناك مجالات قد تتفوق فيها نماذج أخرى على DeepSeek.

على سبيل المثال، اكتشف بعض المستخدمين أن الإجابات في روبوت المحادثة الخاص بـ DeepSeek تخضع أحيانًا للرقابة بسبب سياسات الحكومة الصينية. هذا صحيح.

ولكن، إليك الحقيقة: DeepSeek مفتوح بطريقة وعدت بها OpenAI مع ChatGPT ولم تنفذها. في الواقع، بينما تخلّت OpenAI عن مبدأ "الانفتاح" الذي بدأته، أطلقت DeepSeek نموذجها كمصدر مفتوح. يمكن لأي شخص تنزيل نموذج DeepSeek R1 مجانًا وتشغيله محليًا على أجهزته الخاصة.

وهذا يعني أن بياناتك لن يتم مشاركتها بأي شكل مع DeepSeek. بالإضافة إلى ذلك، كما أشارت الشركة نفسها، يمكن للمستخدمين التحايل على أي رقابة أو نتائج متحيزة.

DeepSeek أقل تكلفة بكثير من OpenAI

في حين أن تكلفة تدريب نموذج OpenAI الواحد تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات، تدّعي DeepSeek أنها دربت نموذجها مقابل 5.5 مليون دولار فقط. هذا الفارق في التكلفة ينعكس أيضًا على المستخدمين.

تبدأ تكلفة الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات لنموذج DeepSeek R1 من 0.14 دولار لكل مليون رمز (ما يعادل تقريبًا 750 ألف كلمة). في المقابل، يُسعّر النموذج المماثل من OpenAI (o1) بحوالي 7.50 دولار لكل مليون رمز. هذا فرق كبير في الأسعار.

مخرجات DeepSeek تتفوق في مهام معينة على ChatGPT

يتفق مستخدمو ChatGPT وDeepSeek على أن روبوت OpenAI لا يزال يتفوق في المخرجات الإبداعية أو الحوارية، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالأخبار والأحداث الجارية.

لكن الإجماع العام هو أن DeepSeek يتفوق في المهام التقنية. فإذا كنت تستخدم روبوتات المحادثة في التفكير المنطقي، البرمجة، أو حل المعادلات الرياضية، فقد تجد مخرجات DeepSeek أفضل.

أما بالنسبة لمعظم الاستفسارات الأخرى، يبدو أن كلا النموذجين متساويان تقريبًا في المخرجات.

حتى هذا التساوي يمثل أخبارًا سيئة لـ OpenAI وChatGPT لأن DeepSeek مجاني بالكامل لمعظم حالات الاستخدام. بينما يحتاج مستخدمو ChatGPT العاديون إلى الاشتراك في الخطة المدفوعة مقابل 20 دولارًا شهريًا.

بالنسبة للشركات التي تستخدم واجهات برمجة التطبيقات لنماذج الذكاء الاصطناعي، قد يكون فرق السعر بين نموذجين متكافئين تقريبًا كبيرًا لدرجة تدفعها للتحول من ChatGPT إلى DeepSeek.