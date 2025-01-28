خبراء التغذية والصحة يحذرون من وجود مخاطر خفية في أكياس الشاي المستخدمة يوميًا.

جزيئات البلاستيك.. الضيف غير المرغوب به في أكياس الشاي

تشير دراسة علمية نُشرت في ديسمبر 2024 إلى أن أكياس الشاي تحتوي على مليارات من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة (الميكروبلاستيك)، والتي تتسرب إلى المشروب عند وضع الكيس في الماء الساخن.

وتوضح محررة الشؤون الطبية في سكاي نيوز عربية، سلام الفيل: "هذه الجزيئات ليست مجرد ملوثات عادية، بل يمكن أن تتسلل إلى خلايا الجسم وتسبب تغييرات جينية خطيرة، بالإضافة إلى تأثيرها على المخات الأمعائية، التي تعتبر مسؤولة عن امتصاص العناصر الغذائية الضرورية".

الجزيئات البلاستيكية قد تؤثر على صحة الجهاز الهضمي بشكل ملحوظ، مما يعطل التوازن الطبيعي للأنزيمات والميكروبات المفيدة في الأمعاء. هذه التأثيرات تراكمية، أي أنها قد لا تظهر بسرعة لكنها تزداد سوءًا مع مرور الوقت.

هل "الشاي العضوي" بديل آمن؟

مع تصاعد المخاوف من البلاستيك، يتجه البعض إلى أكياس الشاي التي تحمل علامة "عضوية" باعتبارها الخيار الصحي. لكن خبيرة التغذية هلا أبو طه تحذر من الاعتقاد الخاطئ بأن هذه المنتجات خالية من المخاطر، قائلة: "حتى الأكياس العضوية قد تحتوي على مبيدات حشرية أو مواد بلاستيكية دقيقة. ما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا هو أنه حتى كلمة 'عضوي' لا تعني دائمًا سلامة كاملة".

لهذا السبب، تدعو أبو طه إلى اختيار الشاي غير المعبأ في أكياس، حيث تقول: "استخدام الشاي السائب (المفكك) هو الخيار الأفضل. فهو يخلو من البلاستيك وغالبًا ما يكون أقل تعرضًا للمعالجة الصناعية".

حلول عملية لتجنب المخاطر

إذا كنت من عشاق الشاي وترغب في الحفاظ على صحتك، يمكنك اتخاذ خطوات بسيطة لتجنب التعرض لجزيئات البلاستيك:

استخدام الشاي السائب: استبدل أكياس الشاي بالشاي المفكك، وقم بتحضيره باستخدام مصفاة الشاي المعدنية أو السيراميك.

استبدل أكياس الشاي بالشاي المفكك، وقم بتحضيره باستخدام مصفاة الشاي المعدنية أو السيراميك. الابتعاد عن الماء المغلي تماما: تجنب نقع أكياس الشاي البلاستيكية في ماء شديد الحرارة، حيث يؤدي ذلك إلى تسرب أكبر للجزيئات البلاستيكية.

تجنب نقع أكياس الشاي البلاستيكية في ماء شديد الحرارة، حيث يؤدي ذلك إلى تسرب أكبر للجزيئات البلاستيكية. قراءة المكونات بعناية: ابحث عن أكياس الشاي المصنوعة من الورق أو القماش الطبيعي، مع الابتعاد عن الأنواع المغلفة بالبلاستيك.

ابحث عن أكياس الشاي المصنوعة من الورق أو القماش الطبيعي، مع الابتعاد عن الأنواع المغلفة بالبلاستيك. الاعتدال في الاستهلاك: تذكر أن الإفراط في تناول الشاي، مهما كان نوعه، قد يؤدي إلى آثار جانبية مثل زيادة الكافيين في الجسم.

الشاي بين التقاليد والحداثة.. رسالة للجيل القادم

لطالما كان الشاي رمزا للضيافة والراحة، لكن في عصر التصنيع الحديث، أصبح من الضروري توخي الحذر في اختياراتنا. كما تقول هلا أبو طه: "العودة إلى الطرق التقليدية لتحضير الشاي، باستخدام الشاي السائب أو الأعشاب الطبيعية، ليس فقط أكثر أمانًا ولكنه يمنح المشروب طعمًا أكثر غنى وصفاء".

وفي النهاية، يبقى الحل في التوازن والاعتدال. فكما تؤكد سلام الفيل: "كل شيء زائد عن حده ينقلب إلى ضده. شرب كاستين شاي يوميًا مع اختيار مكونات صحية هو السبيل الآمن للاستمتاع بهذا المشروب دون مخاطر".

بين فوائد الشاي ومخاطره، يكمن الحل في وعي المستهلك. باتخاذ خطوات بسيطة وتحويل عاداتنا نحو خيارات أكثر أمانًا، يمكننا الاستمتاع بمشروبنا المفضل دون أن نعرّض صحتنا للخطر.