وتشمل الخصائص الجديدة جودة الصوت العالية، وخيار تسريع وتيرة العرض على الهاتف المحمول، وخيار "القفز للأمام" للسماح للمستخدم بالوصول بسرعة إلى الجزء الأكثر أهمية في الفيديو.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن المنصة تختبر باستمرار خصائص جديدة يمكن للمستخدمين تنشيطها عبر موقع يوتيوب دوت كوم/نيو.

وقالت الشركة إن المستخدمين يستطيعون الآن تشغيل الخاصية التجريبية التي تتيح لهم الاستماع للموسيقى بصوت ذات جودة أعلى تصل إلى 256 كيلوبايت في الثانية.

يذكر أن يوتيوب ميوزيك تتيح هذه الجودة العالية للاستماع إلى الملفات الصوتية عندما يختار المستخدم خيار "جودة عالية" من قائمة إعدادات التشغيل.

وعند استخدام يوتيوب على جهاز محمول ستكون خاصية "صورة بصورة" مفيدة إذا أراد المستخدم الرد بسرعة على رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني، أو فحص شيء ما خر أثناء مشاهد أي فيديو.

ويسمح أحد الاختيارات الجديدة للمستخدمين بتشغيل خدمة الفيديوهات القصيرة "يوتيوب شورتس" على وضع "صورة بصورة" على الأجهزة الذكية التي تستخدم نظام التشغيل ي.أو.إس.

كما تضيف يوتيوب خيارا آخر لتشغيل خاصية التنزيل الذكي للفيديوهات القصيرة على أجهزة ي.أو.إس، وعند تشغيل الخاصية ستقوم منصة يوتيوب ليا بتنزيل الفيديوهات التي يمكن أن تكون مهمة بالنسبة للمستخدم عند توافر خدمة اتصال جيد بالإنترنت.

وبعد ذلك سيكون في مقدور المستخدم مشاهدة هذه الفيديوهات دون الحاجة لوجود اتصال بالإنترنت. وكل هذه الخصائص متاحة حاليا لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد.

وفي حين تتيح يوتيوب حاليا لمستخدمي الهواتف المحمول تشغيل الفيديوهات بسرعة 2 إكس، فإن التحديث الجديد سيسمح لهم بتشغيلها بسرعة 4 إكس على الأجهزة المحمولة.