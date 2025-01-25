وورد في تحذير على موقع الهيئة: "يجب تغيير فرشاة أسنانك كل 3 أشهر، وذلك يساعد على إزالة البلاك والبكتيريا التي يمكن أن تسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة".

وتتضمن المخاطر والمشاكل الأخرى المرتبطة بعدم استبدال فرشاة أسنانك بشكل متكرر تلف اللثة، وعدم القدرة على إزالة البلاك من أسنانك بشكل صحيح أو التهاب اللثة.

ويمكن أن يؤدي التهاب اللثة إلى الإصابة بالعدوى، مما قد يتسبب في تساقط الأسنان.

وقالت الهيئة: "بالنسبة لمعجون الأسنان، استخدم كمية بحجم حبة البازلاء من معجون أسنان يحتوي على الفلورايد بنسبة تتراوح بين 1350 إلى 1500 جزء في المليون من الفلورايد (يمكنك معرفة هذه المعلومات على الجزء الخلفي من أنبوب معجون الأسنان)".

وفي نصيحة مفيدة أخرى، تقترح: "بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة، ابصق معجون الأسنان ولكن لا تشطف فمك. هذا يسمح للفلورايد الموجود في معجون الأسنان بالبقاء على أسنانك مما يساعد على جعلها أقوى".

تتضمن أعراض أمراض اللثة ما يلي:

نزيف اللثة عند تنظيف أسنانك بالفرشاة أو استخدام خيط الأسنان أو تناول الأطعمة الصلبة مثل التفاح.

تورم اللثة واحمرارها.

يمكن أن تؤدي أمراض اللثة إلى: