وقررت الجامعة إنشاء لجنة متخصصة لدراسة إمكانية تعريب العلوم في جامعة الأزهر، بحيث تجري دراسة علمية متأنية تشمل الأبعاد الأكاديمية والتقنية لضمان تطبيق هذا المشروع بما يحقق أفضل معايير التعليم.

وانقسم الرأي العام بين معارض للقرار يرى أن العلوم الطبية في العالم تدرس باللغة الإنجليزية وعدد آخر من اللغات التي يجب الالتزام بها، ومؤديون له يرونه يعيد مجد العرب ودورهم في العلوم الطبية.

الإنتاج المعرفي باللغة الإنجليزية

من جانبه قال جمال عميرة، وكيل النقابة العامة للأطباء، أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام جامعه القاهرة، لوسائل إعلام مصرية إن تعريب الطب لن يفيد في شيء، نظرا لصعوبة اللغة العربية في المصطلحات والتعاريف الطبية، فضلا عن أننا ننقل العلوم عن الغرب ولا نعطيها لهم.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن علاء غنام خبير برامج الرعاية الصحية وعضو لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل قوله إن تعريب الطب غير علمي وأمر غير مدروس، خاصة أن أغلب الإنتاج المعرفي في الطب عالميا باللغة الإنجليزية.

وأضاف أن "تعريب الطب أمر يحتاج إلى وقت، خاصة أن اللغة العربية نفسها تحتاج إلى التعريب، إلا أنه من الممكن تطوير مناهج الطب أن يظل بمرجعيته الإنجليزية، مع وضع فصل باللغة العربية للأطباء لتعليمهم كيفية مطابقة مفاهيم المواطنين البسطاء في الريف أو الحضر، بالمرجعية الإنجليزية".

مواجهة التغريب

الأزهر أصدر بيانا عبر مركزه الإعلامي أوضح فيه أن توجيه الدراسة باللغة العربية في قطاعات الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، هو توجيه بدراسة علمية متأنية في إمكانية تعريب العلوم الطبية، ومدى قابلية ذلك للتطبيق.

كما أشار إلى الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الأكاديمية التقنية والتطبيقية لضمان تحقيق أفضل المعايير للتعليم الطبي.

وأوضح أن جامعة الأزهر ملتزمة بتطوير العملية التعليمية بما يواكب التقدم العلمي ويلبي تطلعات الطلاب، وأي قرارات في هذا الشأن ستصدر بعد الانتهاء من الدراسات والمناقشات العلمية.

ووقع رئيس الجامعة سلامة داود قرارا بتشكيل لجنة من قسم الطب النفسي بطب الازهر لتعريب الطب النفسي برئاسة محمود عبد الرحمن حمودة استاذ الطب النفسي بالقسم ورئيس قسم الطب النفسي الأسبق بطب الأزهر، كبداية لتعريب باقي أقسام كلية الطب.

ودعا سلامة داود إلى ضرورة تقويم اللسان العربي منذ الصغر لمواجهة موجة التغريب التي تؤثر على اللغة العربية، مشيرا إلى أهمية حفظ النصوص الأدبية والقرآن الكريم في المناهج الدراسية.