وقالت الشركة المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك إن محركات المركبة الفضائية الستة بدا أنها توقفت الواحد تلو الأخر، وتم فقدان الاتصال بها بعد 8 دقائق ونصف الدقيقة من بدء الرحلة.

وكان من المفترض أن تحلق المركبة الفضائية عبر خليج المكسيك من تكساس في مسار قريب من دوران الأرض مشابه للرحلات الاختبارية السابقة.

وقد قامت "سبيس إكس" بتزويد المركبة بعشرة أقمار اصطناعية وهمية للتدرب على إطلاقها.

وقبل دقيقة من ذلك، استخدمت "سبيس إكس" ذراعيها الميكانيكيتين العملاقتين في برج الإطلاق لالتقاط المعزز العائد، حيث كان المعزز الهابط يحلق فوق منصة الإطلاق قبل أن يتم الإمساك به بواسطة الذراعين المسماتين "عيدان الأكل"أو"شوبستيكس".

وتحولت إثارة التقاط المعزز سريعا إلى خيبة أمل ليس فقط للشركة، ولكن أيضا للجماهير المحتشدة في أقصى جنوب تكساس.

وأفادت "سبيس إكس" في منشور على حسابها في "إكس": "تعرضت مركبة ستارشيب لتفكك سريع غير مجدول. ستواصل الفرق مراجعة البيانات من اختبار الطيران لفهم السبب بشكل أفضل".

وأضافت: "مع اختبار كهذا، يأتي النجاح مما نتعلمه، ورحلة اليوم ستساعدنا في تحسين موثوقية مركبة ستارشيب".