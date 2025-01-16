ووفق ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن عدم الاكتشاف المبكر لهذا المرض جعله سيء السمعة حتى بات يطلق عليه السرطان الصامت، ويؤدي التشخيص المتأخر لتفاقم حالة المصابين به.

وهناك 6 أعراض قد تشير للإصابة بمرض سرطان القنوات الصفراوية وهي:

التعب غير العادي.

آلام تحت الأضلاع.

آلام المعدة.

فقدان الشهية.

حمى أو قيء.

فقدان الوزن.

وهناك حالات تشير إلى تزايد فرص تعرض أصحابها لمرض سرطان القنوات الصفراوية، أبرزها: