وحسب ما نقل موقع "فوربس"، فإن هذه التطبيقات قد تعرض البيانات الشخصية للخطر، مما يؤدي إلى عمليات احتيال وسرقة الهوية.

ولم يكشف "إف بي آي" أسماء تطبيقات معينة يجب تجنبها، لكنه نصح المستخدمين بتوخي الحذر عند تنزيل وتثبيت أي برنامج جديد، خاصة تلك القادمة من مصادر غير موثوقة.

وأطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي على هذا التهديد اسم "المخترق الشبح"، وقال إن التهديد "ينمو بسرعة" وإن "المحتالين لا يميزون بين الأشخاص، ويريدون المال من أي شخص يمكنهم أخذه منه".

وأضاف: "ينتحل المحتالون صفة ممثلي البنوك لإقناع الضحايا بأن متسللين تسللوا إلى حساباتهم المالية. ويتم حث الضحايا على نقل أموالهم بسرعة لحماية أصولهم. في الواقع، لم يكن هناك أي متسلل، والأموال التي تم تحويلها أصبحت الآن تحت سيطرة المحتال بالكامل".

ولتجنب هذه التهديدات، يُنصح باتباع الخطوات التالية: