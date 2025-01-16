وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن هذا الموضوع حيوي ويجب مناقشته ومعالجته، على اعتبار أن "فكرة أن تكون لدى طفلك رغبة في الانتحار، هي مرعبة في حد ذاتها".

وأضافت أن انتشار الانتحار بين الشباب والأطفال أصبح يتصدر عناوين الأخبار مؤخرا.

وتابعت: "لا يزال الانتحار هو القاتل الأكبر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما في المملكة المتحدة، ويفقد أكثر من 200 مراهق حياتهم بسبب الانتحار كل عام".

وقدمت الصحيفة 7 علامات تشير إلى أن طفلك قد يفكر في الانتحار، نقلا عن الخبير شون فريل، مدير "Childline"، وهي خدمة استشارية بريطانية للأطفال: