وأخبرت الطبيبة أبيغيل والدمان متابعيها البالغ عددهم 264000 على تطبيق "إنستغرام" أن الكريمات المرطبة العادية في الواقع لا فائدة منها في علاج الجلد الجاف والمتقشر، وذلك لأن تقشر القدمين من غير المرجح أن يكون بسبب جفاف الجلد على الإطلاق، بل بسبب عدوى فطرية شائعة.

وأوصت الأستاذة المساعدة في الأمراض الجلدية بجامعة هارفارد المصابين بهذه المشكلة بغسل أقدامهم بكريم القدم الرياضي والشامبو المضاد للقشرة.

وأوضحت أن فطريات القدم شائعة جدا، وتشتهر بأنها تسبب حكة وبقع بيضاء بين أصابع القدم.

وقالت والدمان: "يمكنك العلاج باستخدام كريم قدم الرياضي مثل كلوتريمازول أو لاميسيل، أو الغسل بشامبو مضاد للقشرة".

ويحتوي شامبو مضاد للقشرة على مواد كيميائية مثل بيريثيون الزنك وكبريتيد السيلينيوم الذي يمنع تقشر الجلد.

وتشير الدراسات إلى أن العدوى الفطرية تؤثر على حوالي 15 بالمئة من الناس كل عام على مستوى العالم.

العدوى الفطرية معدية للغاية ويمكن أن تنتشر إلى أي مكان في الجسم، بما في ذلك فروة الرأس واليدين والفخذ.