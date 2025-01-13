وأوضحت الشركة في بيان، أنها تراجع الخيارات المتاحة لمحاولة الإطلاق المقبلة، بعد أن واصلت تأجيل العد التنازلي حتى أعلنت عن إلغاء الإطلاق.

وقالت الشركة عبر منصة "إكس" قبل ساعات من الإعلان عن التأجيل: "هذا هو أول إطلاق لنا، وقد استعددنا له بشكل مكثف، لكن لا يوجد اختبار أرضي أو محاكاة مهمة يمكن أن يعوضا تجربة الطيران الفعلية. هدفنا الأساسي اليوم هو الوصول إلى المدار بأمان".

وأضافت: "نعلم أن محاولة هبوط المعزز في المحيط الأطلسي في أول محاولة طموحة للغاية، لكننا ماضون فيها. بغض النظر عن النتيجة، سنتعلم ونحسن ونطبق تلك المعرفة في محاولتنا المقبلة".

وخلال بث مباشر، قالت متحدثة باسم الشركة إن فرق المهمة تفحصت عددا من الشوائب التقنية، مشيرة إلى أن التأخير قد يستمر 24 ساعة على الأقل، وربما لفترة أطول، حتى يتم تحديد المشكلة بشكل دقيق.

السباق الفضائي

ووفقا لموقعها الإلكتروني، تحمل حمولة "نيو غلين" أول نموذج أولي لمركبة "بلو رينغ باثفايندر" التابعة للشركة.

وتخطط بلو أوريجن لبيع هذه المركبة القابلة للمناورة للبنتاغون والعملاء التجاريين لاستخدامها في مهام الأمن القومي وصيانة الأقمار الصناعية، وفقا لتقرير "رويترز".

وتسعى الشركة إلى تسريع تطوير صاروخ "نيو غلين" ومحركاته لمنافسة شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك.

وفي إطار المنافسة، عين ديف ليمب، أحد قدامى شركة أمازون، كرئيس تنفيذي للشركة في عام 2023.

ويعتبر صاروخ "نيو غلين" العملاق أكثر من ضعف قوة صاروخ "فالكون 9" التابع لسبيس إكس، ولدى الشركة عقود إطلاق مع العديد من العملاء تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.