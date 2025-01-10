وتشير الدراسات الحديثة إلى أن أوراق الزيتون ليست أقل فائدة من الزيت نفسه، حيث تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، لا سيما مركب الأوليوروبين.

وقد استخدمت أوراق الزيتون تقليديا في منطقة البحر المتوسط لعلاج الحمى والملاريا.

مضادات الأكسدة

بالإضافة إلى الأوليوروبين، تحتوي أوراق الزيتون على مضادات أكسدة أخرى مثل الهيدروكسي تيروسول، اللوتيولين، الأبيجينين، والفرباسكوسيد.

وتعمل هذه المركبات على تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، وهو عامل رئيسي يسبب تلف الحمض النووي، وأغشية الخلايا، والأنسجة، وبالتالي فإنها تساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

تأثيرات إيجابية واعدة

أظهرت تحليل أجراه باحثون في جامعة جنوب أستراليا، شمل 12 دراسة وتجارب على 819 مشاركا أن مستخلص أوراق الزيتون يحسن من مستويات الدهون في الدم ويخفض ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وقد تراوحت الجرعات المستخدمة بين 500 ملغم إلى 5 غرامات يوميا لمدة تتراوح بين 6 إلى 48 أسبوعا.

تحسين مستويات السكر والدهون

وأظهرت دراسة أخرى شملت 703 مشاركا تحسنا في مستويات السكر في الدم والدهون وضغط الدم عند تناول مستخلص أوراق الزيتون بجرعات يومية تتراوح بين 250–1000 ملغ.

كما وجدت دراسات خصصت للأوليوروبين والهيدروكسي تيروسول أن هناك تحسينات في الوزن، ومستويات الدهون، وصحة العظام والمفاصل، والوظائف المعرفية.

كيفية الاستخدام

وينصح الباحثون باستهلاك أوراق الزيتون بعدة طرق مثل تحضيرها كشاي وإضافتها إلى السلطات وطحنها وإضافتها إلى العصائر واستخدامها كمكون في الخبز لتحسين مستويات مضادات الأكسدة في المنتجات.

ويعتبر استخدام مستخلص أوراق الزيتون آمن بجرعات تصل إلى 1 غرام يوميا، وقد تؤدي الجرعات التي تتجاوز 85 ملغم لكل كغم من وزن الجسم يوميا إلى آثار سلبية محتملة.

وينصح بعدم استخدام مستخلص أوراق الزيتون من قبل النساء الحوامل والمرضعات لعدم توفر بيانات كافية حول سلامته.