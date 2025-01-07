وتعهد زوكربيرغ، في مقطع فيديو نشره على حساباته الرسمية على المواقع الاجتماعية، بإعطاء الأولوية لحرية التعبير بعد عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وأوضح أنه بدءا من الولايات المتحدة، سيتم التخلص من مدققي الحقائق، والاعتماد بدلا من ذلك على "ملاحظات المجتمع" التي يُنشئها المستخدمون، على غرار منصة "إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

وتعتمد منصة "X" على مستخدمين آخرين لإضافة تحذيرات وسياق للتدوينات والتغريدات المثيرة للجدل.

وذكر زوكربيرغ أن المنصات فيسبوك وإنستغرام وثريدز "ستقلل بشكل كبير من كمية الرقابة"، وتوصي بمزيد من المحتوى السياسي على صفحاتها.

وأبرز أن "مدققي الحقائق في Meta كانوا متحيزين سياسيا ودمروا المزيد من الثقة أكثر مما خلقوها".

كما كشف الرئيس التنفيذي لـ"ميتا" أن فرق مراقبة المحتوى في الشركة ستنتقل من كاليفورنيا إلى تكساس "حيث يوجد قلق أقل بشأن تحيز فرقنا".

ويبلغ عدد مستخدمي Meta أكثر من 3 مليارات مستخدم حول العالم. وقال زوكربيرغ إن الشركة ستتخلص أيضا من "مجموعة من القيود المفروضة على مواضيع مثل الهجرة والجنس والتي لا تتوافق مع الخطاب السائد"، و"ستعمل مع الرئيس ترامب للرد على الحكومات في جميع أنحاء العالم التي تهاجم الشركات الأميركية وتدفع إلى فرض المزيد من الرقابة".